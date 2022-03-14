روسيا عن "اتفاق تسوية محتمل لموسكو وكييف": يتطلب موافقة أممية

من جانبه، أشار رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الخارجية، عضو الوفد الروسي، ليونيد سلوتسكي، إلى أنه في حالة مقارنة مواقف الجانبين الروسي والأوكراني في بداية المفاوضات واليوم؛ من الممكن الحديث عن تحقيق تقدم ملموس؛ مضيفًا أن التقدم في الحوار قد يتحول إلى موقف موحد للجانبين وتوقيع وثائق ضرورية؛ مما سيكون في رأيه أساسًا لتخفيف حدة التوتر عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.