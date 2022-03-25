روسيا كاشفةً عدد قتلاها بالحرب: هذا "خطأ" الغرب وسنتعامل بهذه الحالة!

وأفادت وزارة الدفاع أن روسيا تدرس خيارين لما تصفه بأنه "عملية خاصة" في أوكرانيا، أحدهما يتعلق فقط بالجمهوريتين الانفصاليتين المعلنتين من جانب واحد في دونباس، والآخر في جميع أراضي أوكرانيا، حسب ما أفادت وكالة "إنترفاكس".