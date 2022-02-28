روسيا: لدينا خطة للرد على العقوبات يتم تنفيذها الآن

قال الكرملين، الاثنين، إن "الواقع الاقتصادي لروسيا تغير"، في ظل العقوبات الغربية غير المسبوقة التي فرضت على روسيا، ردًا على هجومها العسكري على أوكرانيا، مؤكدًا أن موسكو "لديها خطة للرد" على تلك العقوبات.

وأضاف الكرملين أنه "لا يرى أي سبب للشك في كفاءة ومصداقية البنك المركزي"، الذي رفع أسعار الفائدة إلى 20 بالمئة، في إطار سعيه لحماية الاقتصاد من العقوبات الغربية.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتن سيلتقي بالعديد من المسؤولين، الاثنين، بما في ذلك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.