روسيا: مجلس القيادة الرئاسي اليمني جاء تتويجًا لجهود السعودية

وجاء في بيان للخارجية الروسية نشر على موقع الوزارة: "ترحب موسكو بإنشاء سلطة شاملة جديدة في اليمن، تضم ممثلين عن مختلف القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد، نأمل أن يبذل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي كل ما في وسعهم لتحقيق استقرار الوضع في اليمن، وإعادة هذا البلد الصديق تاريخياً إلى الحياة السلمية".