روسيا مستعدة لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم "الأربعاء"، أن هدف روسيا نزع سلاح أوكرانيا، لكنها مستعدة لمناقشة رغبة الرئيس الأوكراني في الحصول على ضمانات أمنية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات مع أوكرانيا.

واعتبر "لافروف" تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حول الرغبة في الحصول على ضمانات أمنية خطوة إيجابية؛ على حد وصفه.

ورأى الوزير الروسي أنه "ينبغي أن تكون هناك قائمة بأسلحة محددة لا يمكن نشرها على الأراضي الأوكرانية"؛ وفقًا لـ"الشرق".

وذكر أن "المطالب الروسية لأوكرانيا لا يمكن وصفها على أنها استسلام كييف، وموسكو تعرض التفاوض".