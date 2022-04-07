روسيا: مقترح أوكرانيا بمناقشة القرم ودونباس غير مقبول

وأضاف: "قدم الاتحاد الروسي ردًّا رسميًّا إيجابيًّا على جميع المواقف، باستثناء قضية شبه جزيرة القرم"، ولفت إلى أنه ليس هناك من "تأكيد رسمي مكتوب"، لكن الجانب الروسي أعرب عن ذلك "شفهيًّا".