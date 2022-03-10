روسيا: نرى "تقدمًا" في المفاوضات مع أوكرانيا.. ولا نسعى للإطاحة بالحكم

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن موسكو ترى "تقدمًا" في المفاوضات مع أوكرانيا.

وأضافت "زاخاروفا" أن ما أسمته بـ"العملية الروسية في أوكرانيا" جاءت بعد سنوات من استهداف سكان دونباس.