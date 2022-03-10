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روسيا: نرى "تقدمًا" في المفاوضات مع أوكرانيا.. ولا نسعى للإطاحة بالحكم
"زاخاروفا": الأخبار الغربية مضللة.. ومتطرفو كييف استخدموا أسلحة محظورة
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن موسكو ترى "تقدمًا" في المفاوضات مع أوكرانيا.
وأضافت "زاخاروفا" أن ما أسمته بـ"العملية الروسية في أوكرانيا" جاءت بعد سنوات من استهداف سكان دونباس.
وأكدت أن روسيا لا تسعى للإطاحة بالحكم أو احتلال أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن هناك ضخًّا كبيرًا للأخبار المضللة من الغرب.
وشددت "زاخاروفا" -وفق "روسيا اليوم"- على أن روسيا أثبتت استخدام المتطرفين في أوكرانيا لأسلحة محظورة.
وفيما يخص الممرات الآمنة، قالت "زاخاروفا" إنه تم تحقيق تقدم بخروج المدنيين من مناطق القتال.