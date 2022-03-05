روسيا: 40 مصريًّا و200 أردني "دروع بشرية" في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن القوات الأوكرانية تحتجز أكثر من خمسة آلاف أجنبي من بينهم عرب، وتستغلهم كدروع بشرية، في سياق الحرب المندلعة بين الطرفين.
وقالت الوزارة في بيان: "تحتجز الكتائب القومية النازية الأوكرانية (الاسم الذي تطلقه على القوات الأوكرانية) أكثر من 5 آلاف أجنبي وتستغلهم كدروع بشرية".
وأضافت وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية": "بين المحتجزين في خاركيف (شرقي أوكرانيا) 1500 طالب هندي، و40 مصريًّا و200 أردني و15 من فيتنام، وهناك أجانب محتجزون في سومي (شمال شرقي أوكرانيا)".
وأردفت الوزارة: رفضت سلطات كييف مقترحًا روسيًّا بإقامة ممرات إنسانية في خاركيف وسومي، وتم منع المدنيين من الخروج من المدينتين".
وتابعت وزارة الدفاع الروسية: "في سومي حاول 20 طالبًا باكستانيًّا الخروج من المدينة؛ إلا أن كتائب القوميين ضربتهم وأعادتهم إلى داخل المدينة".
وتحدثت الوزارة عن "حالات عنصرية وتمييز في التعامل مع الأجانب المحتجزين على أساس عرقي".
على صعيد آخر، اتهمت أوكرانيا، روسيا بالتسبب في وقف عمليات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول جنوب شرقي البلاد.
وقال نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كيريلو تيموشينكو: جهود الإجلاء توقفت لأن مدينة ماريوبول ظلت تحت النار يوم السبت، في انتهاك روسي لوقف إطلاق النار؛ حسب الرواية الأوكرانية.
وأضاف: "الجانب الروسي لا يلتزم بوقف إطلاق النار، وواصل إطلاق النار على ماريوبول نفسها وعلى المنطقة المحيطة بها. المحادثات مع الاتحاد الروسي جارية بشأن وقف إطلاق النار وضمان ممر إنساني آمن".