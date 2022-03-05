روسيا: 40 مصريًّا و200 أردني "دروع بشرية" في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن القوات الأوكرانية تحتجز أكثر من خمسة آلاف أجنبي من بينهم عرب، وتستغلهم كدروع بشرية، في سياق الحرب المندلعة بين الطرفين.