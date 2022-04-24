روغوزين: هذا العمل سيكون شرارة الحرب العالمية الثالثة

كما شدد "روغوزين" على أن "هناك اقتراحًا مشتركًا من الصين وروسيا لمعاهدة تحظر عسكرة الفضاء؛ بينما الولايات المتحدة تُدلي بتصريحات سخيفة بدلًا من الرد على هذه المقترحات".