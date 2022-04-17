"رويترز": الصين سجلت تدهوراً حاداً في النشاط الاقتصادي في مارس

وتوقع استطلاع لـ"رويترز" أن تُظهر بيانات غداً، نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في المئة، في الفترة من يناير إلى مارس، مقارنة بالعام السابق متجاوزاً وتيرة الربع الرابع، التي بلغت 4 في المئة، بسبب البداية القوية بشكل مفاجئ في الشهرين الأولين.

وبيّن الاستطلاع أيضاً، أن من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي إلى 0.6 في المئة في الربع الأول، من 1.6 في المئة في أكتوبر وديسمبر.