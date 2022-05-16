"رويترز" عن الانتخابات اللبنانية: من المرجح أن يخسر "حزب الله" وحلفاؤه الأغلبية البرلمانية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر متحالفة مع "حزب الله" في لبنان أنه من المرجح أن يخسر الحزب وحلفاؤه الأغلبية البرلمانية.
وكانت قد أظهرت النتائج الأولية وغير الرسمية للانتخابات النيابية في لبنان جملة مفاجآت، اعتُبرت خارج التوقعات، أبرزها تلقي "حزب الله" وحلفاؤه ضربة قوية.
وكشفت النتائج الأولية سقوط شخصيات سياسية وازنة، على رأسها رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" بزعامة طلال أرسلان المدعوم من "حزب الله"، ونائب رئيس البرلمان إيلي فرزلي، في حين تمكّن رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع من انتزاع الأكثرية النيابية من غريمه رئيس "التيار الوطني الحر"، واستطاع مرشحون عن المجموعات المدنية المستقلة حصد مقاعد برلمانية في دوائر حزبية، كانت تُعتَبر عصيّة على الخرق.