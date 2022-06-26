زاخاروفا: البريطانيون "مستعدون" لحرب نووية مع روسيا.. هذا هدفهم

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن ممثلي الحكومة البريطانية يحاولون ترهيب سكان البلاد بحرب نووية وشيكة مع روسيا من أجل صرف انتباههم عن المشاكل السياسية الداخلية، مشيرة إلى انهيار النظام الملكي البريطاني.