زعماء المسلمين في الهند يدعون لتعليق المظاهرات المحتجة على الإساءة للرسول

وقال مالك أسلم العضو البارز في الجماعة الإسلامية الهندية، وهي منظمة إسلامية تعمل في العديد من الولايات الهندية: "واجب على المسلمين أن يتحدوا عندما يستخف أي شخص بالإسلام، ولكن في نفس الوقت من المهم الحفاظ على السلام"، وفقاً لـ"فرانس 24".