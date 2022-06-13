العالم

زعماء المسلمين في الهند يدعون لتعليق المظاهرات المحتجة على الإساءة للرسول

"أسلم" لفت إلى ضرورة الحفاظ على السلام
زعماء المسلمين في الهند يدعون لتعليق المظاهرات المحتجة على الإساءة للرسول
مظاهرة للاحتجاج على الإساءة للرسول
سبق
سبق

دعا زعماء جماعات إسلامية بارزة ومساجد في الهند المسلمين، اليوم (الاثنين) إلى تعليق خطط الاحتجاج على تصريحات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أدلى بها اثنان من أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم.

وقال مالك أسلم العضو البارز في الجماعة الإسلامية الهندية، وهي منظمة إسلامية تعمل في العديد من الولايات الهندية: "واجب على المسلمين أن يتحدوا عندما يستخف أي شخص بالإسلام، ولكن في نفس الوقت من المهم الحفاظ على السلام"، وفقاً لـ"فرانس 24".

واتخذت المظاهرات منعطفاً عنيفاً الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل مسلمين اثنين وإصابة أكثر من 30 شخصاً من بينهم رجال شرطة.

وتأتي الدعوة بعد أن ندد الحزب بالإساءة لأي دين وعلق على إثرها عضوية المسؤولين عن هذه التصريحات، فيما قدمت الشرطة بلاغين رسميين ضدهما.

الهند
حزب بهاراتيا جانات الهندي

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