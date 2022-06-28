زوجة بايدن وابنتهما على القائمة.. موسكو تعاقب 25 شخصية أمريكية إضافية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، توسيع قائمة الشخصيات الأمريكية الممنوعين من دخول روسيا، حيث قررت إدراج 25 فرداً آخر؛ بينهم زوجة الرئيس جو بايدن وابنتهما.
وقالت الوزارة في بيان: "رداً على العقوبات الأمريكية المتزايدة باستمرار ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية، تمّ إدراج 25 مواطناً أمريكياً، بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ ينتهجون سياسة معادية لروسيا، وأعضاء فيما يُسمى مجموعة ماكفول يرماك، التي تعمل على وضع توصيات معادية لروسيا، وكذلك أفراد من أسرة الرئيس جو بايدن".
ونقلت وكالة "نوفوستي" عن وزارة الخارجية، أن قائمة العقوبات ضمّت جيل بايدن؛ زوجة الرئيس الأمريكي، وابنتهما آشلي بايدن.