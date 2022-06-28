زوجة بايدن وابنتهما على القائمة.. موسكو تعاقب 25 شخصية أمريكية إضافية

وقالت الوزارة في بيان: "رداً على العقوبات الأمريكية المتزايدة باستمرار ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية، تمّ إدراج 25 مواطناً أمريكياً، بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ ينتهجون سياسة معادية لروسيا، وأعضاء فيما يُسمى مجموعة ماكفول يرماك، التي تعمل على وضع توصيات معادية لروسيا، وكذلك أفراد من أسرة الرئيس جو بايدن".