"زيلينسكي": أزمة الغذاء لن تنتهي مادامت حرب روسيا على أوكرانيا مستمرة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الاثنين): "إن الأزمة الغذائية في العالم ستستمر مادامت حرب روسيا على أوكرانيا مستمرة".
وذكر "زيلينسكي" في خطاب عبر الفيديو توجه فيه إلى أعضاء الاتحاد الإفريقي، أن قارة إفريقيا تعد رهينة أولئك الذين شنوا الحرب على أوكرانيا، وفقًا لـ"فرانس 24".
وبيّن أن مفاوضات صعبة تجري لرفع الحصار الروسي في البحر الأسود عن الموانئ الأوكرانية حيث يتعذر تصدير ملايين الأطنان من الحبوب نحو إفريقيا.
وندد الرئيس الأوكراني بمستوى غير منصف لأسعار المواد الغذائية، بسبب الحرب الروسية، ترزح تحت وطأته كل القارات.