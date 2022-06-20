"زيلينسكي": أزمة الغذاء لن تنتهي مادامت حرب روسيا على أوكرانيا مستمرة

وذكر "زيلينسكي" في خطاب عبر الفيديو توجه فيه إلى أعضاء الاتحاد الإفريقي، أن قارة إفريقيا تعد رهينة أولئك الذين شنوا الحرب على أوكرانيا، وفقًا لـ"فرانس 24".