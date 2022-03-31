"زيلينسكي": الجيش الأوكراني يستعد لهجمات روسية شرق البلاد بعد منعه اجتياح العاصمة

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم "الخميس"، أن القوات الأوكرانية تستعد لهجمات روسية جديدة في المنطقة الجنوبية الشرقية بعد صد هجومها على العاصمة كييف.
وأضاف "زيلينسكي" في خطاب فيديو في الصباح الباكر، أن تحركات القوات الروسية بعيدًا عن كييف ومدينة تشيرنيهيف الشمالية، جاءت نتيجة لدفاع الجيش الأوكراني عن المدينتين؛ وفقًا لـ"رويترز".
وبين أن أوكرانيا تشهد حشدًا للقوات الروسية لشن ضربات جديدة على دونباس ونحن نستعد لذلك، في إشارة إلى المنطقة الجنوبية الشرقية التي تطالب روسيا بالتنازل عنها للانفصاليين؛ حيث ماريوبول هي الميناء الرئيسي.
ومنعت المقاومة الشديدة للقوات الأوكرانية، روسيا حتى الآن من الاستيلاء على أي مدينة رئيسية، بما في ذلك العاصمة كييف، التي هاجمتها بقوات مدرعة من الشمال الغربي والشرق.