"زيلينسكي": الجيش الأوكراني يستعد لهجمات روسية شرق البلاد بعد منعه اجتياح العاصمة

ومنعت المقاومة الشديدة للقوات الأوكرانية، روسيا حتى الآن من الاستيلاء على أي مدينة رئيسية، بما في ذلك العاصمة كييف، التي هاجمتها بقوات مدرعة من الشمال الغربي والشرق.