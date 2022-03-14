زيلينسكي: المحادثات مع روسيا ستُصر على عقد لقاء قمة مع بوتين

وتابع: "من الواضح أن هذه قصة صعبة، طريق صعب؛ لكن هذا الطريق مطلوب. وهدفنا هو أن تحصل أوكرانيا على النتيجة الضرورية في هذا الصراع، في هذا العمل التفاوضي الضروري للسلام وللأمن".