"زيلينسكي": تدمير مطار فينيتسيا وسط أوكرانيا بضربات صاروخية روسية

وأضاف: "نحن بشر، ومن واجبكم الإنساني حمايتنا. إذا لم تفعلوا، إذا رفضتم إعطاءنا على الأقل طائرات لنتمكن من حماية أنفسنا، لا يسعنا سوى أن نستنتج أمرًا واحدًا: أنتم أيضًا تريدون أن نُقتل ببطء!".