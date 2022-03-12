"زيلينسكي": روسيا تجلب قوات جديدة لأوكرانيا بعد تكبدها خسائر كبيرة

وأشار "زيلينسكي" إلى أنه تَحَدث مع المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ للضغط على روسيا من أجل إطلاق سراح رئيس بلدية ميليتوبول الذي خطفته روسيا أمس.