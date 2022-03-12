"زيلينسكي": روسيا تجلب قوات جديدة لأوكرانيا بعد تكبدها خسائر كبيرة

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (السبت)، أن روسيا ترسل قوات جديدة إلى أوكرانيا، بعد تكبدها أكبر خسائرها منذ عقود".
وطالب "زيلينسكي" خلال كلمة بثها التلفزيون، روسيا، بالالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه؛ للسماح بعمليات الإجلاء من مدينة ماريوبل الساحلية المحاصرة.
وحمّل روسيا المسؤولية عن فشل محاولات إجلاء المدنيين السابقة.
وأشار "زيلينسكي" إلى أنه تَحَدث مع المستشار الألماني أولاف شولتز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ للضغط على روسيا من أجل إطلاق سراح رئيس بلدية ميليتوبول الذي خطفته روسيا أمس.