زيلينسكي لزعماء شمال أوروبا: ساعدوا أنفسكم بمساعدتنا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة وجّهها من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة إلى اجتماع لزعماء الدول التي تتشكل منها قوة المشاة المشتركة (جيف): إن "على أوروبا أن تحمي أمنها من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا، وحثهم على إرسال المزيد من الأسلحة لبلاده".