العالم
"زيلينسكي" للغرب: أعطونا أسلحة بسرعة قبل أن تدمر روسيا دونباس بالكامل
يسعى إلى تحقيق التكافؤ في ميدان القتال
حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الخميس)، من أن الهدف من القصف المكثف الذي تشنه روسيا هو تدمير منطقة دونباس بالكامل.
وخاطب "زيلينسكي" قادة الغرب في كلمة مصورة قائلاً: "يجب أن نحرر أرضنا ونحقق النصر، لكن بوتيرة أسرع بكثير، هناك قصف جوي ومدفعي مكثف في دونباس. وهدف المحتل هنا لم يتغير، يريدون تدمير دونباس بأكملها خطوة بخطوة"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وأضاف: "هذا سبب تأكيدنا مرارًا وتكرارًا على ضرورة تسريع تسليم الأسلحة لأوكرانيا. والمطلوب تحقيقه بسرعة هو التكافؤ في ميدان القتال من أجل وقف هذه الحشود المتوحشة ودفعها إلى ما وراء حدود أوكرانيا".