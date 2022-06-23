"زيلينسكي" للغرب: أعطونا أسلحة بسرعة قبل أن تدمر روسيا دونباس بالكامل

وأضاف: "هذا سبب تأكيدنا مرارًا وتكرارًا على ضرورة تسريع تسليم الأسلحة لأوكرانيا. والمطلوب تحقيقه بسرعة هو التكافؤ في ميدان القتال من أجل وقف هذه الحشود المتوحشة ودفعها إلى ما وراء حدود أوكرانيا".