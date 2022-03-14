"زيلينسكي" للناتو: إذا لم تُغلقوا سماءنا فستسقط الصواريخ على أراضيكم

وكان الجنرال البولندي فالديمار سكرزيبتشاك، القائد السابق للقوات الجوية، قد أشار في وقت سابق، الأحد، إلى أن تلك القاعدة استُخدمت لتدريب وحدات من الفيلق الأجنبي، مع وصول متطوعين إلى أوكرانيا لمحاربة الروس.