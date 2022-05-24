زيلينسكي: مستعدّون لتبادل الأسرى مع روسيا “ولو غدًا”

وأضاف: "من المهم الضغط سياسيًّا على أي مستوى، من خلال الشركات القوية، من خلال إغلاق الشركات، والحظر النفطي، وأن نكثف عن طريق هذه التهديدات تبادل أفراد شعبنا بالجنود الروس".