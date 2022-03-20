"زيلينسكي": مستعد للتفاوض مع "بوتين" لكن فشلنا قد يؤدي لحرب عالمية ثالثة

وقال "زيلينسكي" في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "أنا مستعد للتفاوض مع بوتين، وكنت مستعدًا خلال العامين الماضيين، وأعتقد أنه دون مفاوضات لا يمكننا إنهاء هذه الحرب".