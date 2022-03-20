"زيلينسكي": مستعد للتفاوض مع "بوتين" لكن فشلنا قد يؤدي لحرب عالمية ثالثة

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم "الأحد"، عن استعداده للتفاوض مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه حذّر من "أنهما في حال فشلهما فإن ذلك سيعني أن هذه حرب عالمية ثالثة".
وقال "زيلينسكي" في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "أنا مستعد للتفاوض مع بوتين، وكنت مستعدًا خلال العامين الماضيين، وأعتقد أنه دون مفاوضات لا يمكننا إنهاء هذه الحرب".
وأضاف: "يتعين علينا استغلال أي صيغة، وأي فرصة من أجل الحصول على إمكانية التفاوض، وإمكانية التحدث مع بوتين، ولكن إذا فشلت هذه المحاولات فإن ذلك يعني أن هذه حرب عالمية ثالثة".