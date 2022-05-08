"زيلينسكي" مشبهًا "بوتين" بـ"هتلر": "لن يُفلت أو يختبئ في قبو"

وتقول أوكرانيا والغرب: إن روسيا شَنّت عدوانًا غير مبرر؛ حيث تسبب اجتياح أوكرانيا في مقتل الآلاف وتشريد ما يقرب من 10 ملايين شخص، كما أوقع روسيا في قبضة عقوبات غربية قاسية، وأثار مخاوف من مواجهة أوسع بين روسيا والغرب.