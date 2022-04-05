"زيلينسكي" يتهم روسيا باختطاف أعداد غفيرة من أطفال أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الغزو الروسي لأوكرانيا، اليوم "الثلاثاء"؛ روسيا "باختطاف أعداد غفيرة من أطفال أوكرانيا".
وقال "زيلينسكي": "عدت من مدينة بوتشا أمس بعد تحررها من الروس، وعاينت الجرائم التي ارتكبت فيها، والروس نهجوا سياسة التدمير والقتل في أوكرانيا كما في أنحاء مختلفة من العالم".
وأضاف: "إن بوتشا ما هي إلا مثال على عدد كبير من المدن والقرى، التي سيكشف عن الجرائم التي ارتكبت فيها".
واعتبر أن "ميثاق الأمم المتحدة بات هو أيضًا في مرمى النيران والانتهاكات الروسية".
ودعا "زيلينسكي" إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة حالًا، ومحاسبة المعتدي فورًا، لافتًا إلى أنه آن الأوان لتحويل منظومة الأمم المتحدة إلى منظومة فاعلة.