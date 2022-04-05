"زيلينسكي" يتهم روسيا باختطاف أعداد غفيرة من أطفال أوكرانيا

وقال "زيلينسكي": "عدت من مدينة بوتشا أمس بعد تحررها من الروس، وعاينت الجرائم التي ارتكبت فيها، والروس نهجوا سياسة التدمير والقتل في أوكرانيا كما في أنحاء مختلفة من العالم".