"زيلينسكي" يتهم روسيا باستخدام القنابل الفسفورية المحظورة دولياً في أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، روسيا "باستخدام القنابل الفسفورية المحظورة دولياً في أوكرانيا"، من دون تقديم دلائل، بحسب ما أوردت "رويترز".
وقال "زيلينسكي" في خطاب ألقاه أمام برلمان إستونيا: "إن روسيا تستخدم أساليب لترويع المدنيين".
ودعا إلى إيجاد أدوات للضغط على روسيا لوقف الترحيل القسري للأوكرانيين.
وطالب الرئيس الأوكراني باستمرار فرض العقوبات على روسيا؛ لأنها الطريقة الوحيدة لحمل موسكو على قبول السلام، على حد ذكره.
ووفقاً لـ"ويكيبيديا"، تحظر المادة الثالثة من اتفاقية جنيف، استخدام القنابل الفسفورية ضد الأهداف المدنية، كما تحد من استخدام الأنواع ضد الأهداف العسكرية المتاخمة لمواقع تركز المدنيين.