"زيلينسكي" يتهم روسيا باستخدام القنابل الفسفورية المحظورة دولياً في أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، روسيا "باستخدام القنابل الفسفورية المحظورة دولياً في أوكرانيا"، من دون تقديم دلائل، بحسب ما أوردت "رويترز".