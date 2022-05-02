"زيلينسكي" يحذّر و"الكرملين" ينفي.. "كارثة حبوب" وأزمة غذائية على الأبواب

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، من أن بلاده قد تخسر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود؛ مما يؤدي إلى أزمة غذائية ستؤثر على أوروبا وآسيا وإفريقيا.