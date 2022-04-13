"زيلينسكي" يسخر من تصريحات "بوتين": خطتك تسببت في مقتل 10 آلاف روسي

وقال زيلينسكي إنه "في الوقت الذي يسخر فيه البعض من الروس وإخفاقاتهم الميدانية وتقنيتهم المتواضعة، فإنهم ليسوا متعثرين على طول الخط"، مضيفاً: "يجب أن نفهم أنه ليست كل الدبابات الروسية عالقة في الساحات، وليس كل جنود العدو يفرون ببساطة من ساحة المعركة، وليسوا جميعهم من المجندين الذين لا يعرفون كيف يمسكون بالأسلحة بشكل صحيح".