"زيلينسكي" يسخر من تصريحات "بوتين": خطتك تسببت في مقتل 10 آلاف روسي

علّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، بسخرية على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول سير العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، بعد نحو شهر ونصف على بدء الهجوم الروسي.
وسَخِر "زيلينسكي" من تأكيد بوتين على أن الحرب ضد أوكرانيا تمضي على ما يرام، متسائلاً كيف يمكن للرئيس فلاديمير بوتين أن يكون قد أقر خطة تنطوي على عدد كبير من الوفيات من الروس؟
وقال زيلينسكي في كلمة مصورة: "قيل في روسيا مرة أخرى إن ما تسمى عمليتهم الخاصة، يبدو أنها تسير وفقاً للخطة، لكن لأكون صريحاً لا أحد في العالم يستوعب كيف يمكن لمثل هذه الخطة أن توضع من الأساس"، وفق ما ذكره موقع "سكاي نيوز".
وأضاف: "كيف يمكن أن توضع خطة تنطوي على مقتل عشرات الآلاف من جنودهم فيما يزيد قليلاً على شهر من الحرب؟ من عساه أن يوافق على مثل هذه الخطة؟".
وأكد أن موسكو فقدت في 48 يوماً منذ بدء الحرب عدداً من الرجال يفوق ما فقدته على مدى 10 سنوات من الحرب في أفغانستان بين 1979 و1989.
وقال زيلينسكي إنه "في الوقت الذي يسخر فيه البعض من الروس وإخفاقاتهم الميدانية وتقنيتهم المتواضعة، فإنهم ليسوا متعثرين على طول الخط"، مضيفاً: "يجب أن نفهم أنه ليست كل الدبابات الروسية عالقة في الساحات، وليس كل جنود العدو يفرون ببساطة من ساحة المعركة، وليسوا جميعهم من المجندين الذين لا يعرفون كيف يمسكون بالأسلحة بشكل صحيح".
وأوضح: "هذا لا يعني أن علينا الخوف منهم، إنه يعني أنه يجب ألا نقلل من شأن إنجازات مقاتلينا وجيشنا".