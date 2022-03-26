"زيلينسكي" يطالب قطر بزيادة إنتاجها من الغاز لمنع روسيا من استخدام الطاقة كسلاح

وقال "زيلينسكي" في كلمة بثت على شاشة أمام مسؤولين خليجيين ودوليين في اليوم الأول من مؤتمر "منتدى الدوحة": "إن مستقبل أوروبا يعتمد على جهودكم، وهذا يعتمد على إنتاجكم".