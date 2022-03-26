"زيلينسكي" يطالب قطر بزيادة إنتاجها من الغاز لمنع روسيا من استخدام الطاقة كسلاح

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر في الدوحة، اليوم "السبت"، قطر بزيادة إنتاج مواردها من الطاقة، وخصوصًا الغاز؛ للتعويض عن موارد الطاقة الروسية في السوق الأوروبية وغيرها.
وقال "زيلينسكي" في كلمة بثت على شاشة أمام مسؤولين خليجيين ودوليين في اليوم الأول من مؤتمر "منتدى الدوحة": "إن مستقبل أوروبا يعتمد على جهودكم، وهذا يعتمد على إنتاجكم".
وأضاف: "أنا أطلب منكم زيادة إنتاج الطاقة للتأكد من أن الجميع في روسيا يفهمون أنه لا يمكن لأي بلد استخدام الطاقة كسلاح"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس تشكيل فريق عمل بهدف الحد من اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري الروسي في مواجهة حرب موسكو على أوكرانيا.