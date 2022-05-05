"زيلينسكي" يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الخميس)، منصة عالمية باسم "يونايتد24"؛ لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد.