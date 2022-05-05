العالم
"زيلينسكي" يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
تخصص للدفاع وإنقاذ المدنيين وإعادة البناء
أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الخميس)، منصة عالمية باسم "يونايتد24"؛ لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد.
وقال "زيلينسكي" في رسالة فيديو بالإنجليزية نشرها على حسابه في "تويتر": "بنقرة واحد يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا، وإنقاذ المدنيين، وإعادة بناء أوكرانيا"، وفقاً لـ"يورونيوز".
وأضاف: "جميع المبالغ ستُحوّل إلى بنك أوكرانيا الوطني وتُرصد للوزارات المعنية".
وبين الرئيس الأوكراني أن حكومته ستحدث المعلومات كل 24 ساعة حول كيفية استخدام الأموال.