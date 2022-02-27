"زيلينسكي" يعلن أنه أجرى اتصالًا مع "لوكاشينكو" و"إسرائيل" تدخل على الخط

أعلن الكرملين أن "إسرائيل" عرضت الوساطة للتفاوض مع أوكرانيا، موضحًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ رئيس وزراء "إسرائيل" هاتفيًّا باستعداده للتفاوض مع أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأحد بأنه أجرى محادثة مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين.

جاء تصريح "زيلينسكي"، الذي نشره عبر "تلغرام"، قبل دقائق من انتهاء المهلة التي أعطاها الوفد الروسي في المفاوضات المرتقبة في مدينة غوميل البيلاروسية، للجانب الأوكراني لحضور اللقاء.