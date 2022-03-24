زيلينسكي يناشد الناتو: أعطونا مقاتلات ودبابات وأنظمة دفاع جوي

وناشد زيلينسكي، في خطاب مصور مسبقًا موجهًا لقمة حلف الأطلسي، الخميس، قادة الحلف؛ زيادة الدعم العسكري المقدم لبلاده في مواجهة القوات الروسية، محذرًا من أن "هدفها المقبل سيكون أعضاء بالحلف في شرق أوروبا مثل بولندا".