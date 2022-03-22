ستار دخان وفظائع.. من أين يأتي الخروج السهل لـ"بوتين"؟ أوروبا قلقة!

تشعر بريطانيا بالقلق من أن تَعرض فرنسا وألمانيا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مخرجًا سهلًا"، في الوقت الذي تدفعان فيه لمزيد من محادثات السلام مع روسيا.

ويُبدي الوزراء البريطانيون قلقًا متزايدًا بشأن المناقشات الثنائية بين "ماكرون" و"بوتين".

وحذّرت وزيرة الخارجية ليز تراس، في عطلة نهاية الأسبوع، من أن محادثات السلام كانت "ستار دخان" بالنسبة لبوتين بينما ترتكب قواته "فظائع مروعة"، وأبدت قلقها من تكرار اتفاق مينسك لعام 2014 بعد الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم، عندما لعبت ألمانيا وفرنسا دورًا رائدًا في المحادثات.

وقال مصدر حكومي: "أي مفاوضات مع روسيا يجب أن تأتي من موقع القوة القصوى، ولبقاء مجموعة السبع متحدة؛ يجب ألا يكون هناك مخرج سهل لـ"بوتين"، ولا ينبغي أن نعمل على تقديم تنازلات مبكرة. نحن بحاجة إلى أن نكون أقوياء لتحقيق السلام".

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، إلى قمة الناتو في بروكسل التي سيحضرها أيضًا بايدن؛ بحسب "فرانس 24".

ويُعتقد أن رئيس الوزراء يرى وجوب أن تكون المفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال مصدر حكومي آخر: "لا توجد طريقة سهلة للخروج من هذا. أوكرانيا يجب أن تشارك في هذه المحادثات. لا يمكنك أن تكون طرفًا ثالثًا في ذلك. نحن بحاجة إلى توخي الحذر الشديد لوضع مصالح أوكرانيا أولًا".

وأعلنت موسكو، أمس، أن التقدم في محادثات السلام تَوقف، ودعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ألمانيا إلى تشديد العقوبات على روسيا، وقال في مقطع فيديو مخاطبًا الشعب الألماني: "لقد حذرنا سياسييكم من أنه أمر خطير أن تُقرر موسكو نوع الغاز الطبيعي الذي تحصلون عليه وبأي سعر. قلنا إن العقوبات ضرورية لمنع هذه الحرب. من فضلكم لا تُمَوّلوا آلة الحرب لروسيا. لا يجب أن يحصل المحتل على يورو واحد".

وأضاف: "أغلقوا جميع موانئكم أمامهم. لا تزودوهم بالسلع. ارفضوا موارد الطاقة الروسية. اضغطوا على روسيا لمغادرة أوكرانيا. أنا أؤمن وأعلم أن السلام ممكن ولكن عليكم أن تعملوا من أجلنا لتحقيق السلام".

كانت هناك ادعاءات، أمس، أن بعض الدول الأوروبية تضغط من أجل حظر النفط الروسي؛ ومع ذلك لا تزال ألمانيا مترددة.