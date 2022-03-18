"سترة وجماهير وهتاف".. خطاب حماسي لـ"بوتين" يكشف فيه سبب الحرب!

تخلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، عن البذلة الرسمية والورق، وخرج من مكتبه ليخاطب وجهًا لوجه عشرات الآلاف من مواطنيه في ملعب رياضي، بشأن الحرب في أوكرانيا، لكن الخطاب الذي بدا حماسيًا انقطع عن التلفزيون الرسمي، وفي وقت لاحق قال الكرملين: إن السبب وراء ذلك خلل فني.