سحب بساط الأغلبية البرلمانية من تحت أقدام حكومة "بينيت"

وتسبب إعلان عيديت سيلمان إلى تراجع تحالف "بينيت"، الذي يضم أحزاباً متباينة من اليمين المتشدد واليسار بالإضافة إلى حزب عربي إلى 60 مقعداً، ما يجعله متساوياً مع مقاعد المعارضة.