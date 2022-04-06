سحب بساط الأغلبية البرلمانية من تحت أقدام حكومة "بينيت"

خسر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، غالبيته البرلمانية مع إعلان النائبة اليمينية عيديت سيلمان انسحابها منه.
وقالت عيديت سيلمان: "أنهيت عضويتي في الائتلاف، وسأحاول متابعة إقناع أصدقائي بالعودة وتشكيل حكومة يمينية، أعلم أنني لست الوحيدة التي يخالجها هذا الشعور"، وفقاً لـ"فرانس 24".
وتسبب إعلان عيديت سيلمان إلى تراجع تحالف "بينيت"، الذي يضم أحزاباً متباينة من اليمين المتشدد واليسار بالإضافة إلى حزب عربي إلى 60 مقعداً، ما يجعله متساوياً مع مقاعد المعارضة.
ويمكن لتحالف "بينيت" الاستمرار مع 60 مقعداً، لكن لن يكون بمقدوره تمرير تشريعات جديدة، ويمكن للكنيست إجراء تصويت بحجب الثقة في حال انشق عضو آخر في الائتلاف.