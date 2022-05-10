سريلانكا تحظر التجول للسيطرة على أعمال العنف

نشرت سريلانكا الآلاف من عناصر الجيش والشرطة، اليوم (الثلاثاء) لفرض حظر تجول، غداة مقتل خمسة أشخاص في أعمال عنف هي الأسوأ خلال أسابيع من الاحتجاجات على أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وأفاد مسؤول أمني رفيع بأنه بعد أن اقتحم آلاف المتظاهرين ليلاً المقر الرسمي لرئيس الوزراء السابق ماهيندا راجاباكسا، نقل الجيش في عملية قبيل الفجر رئيس الوزراء السابق وعائلته إلى مكان آمن، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جهتها، أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أعمال العنف، ودعت السلطات للحؤول دون وقوع المزيد من الاضطرابات.
ودعت السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل ودقيق وشفاف في جميع الهجمات، التي استهدف فيها أنصار رئيس الوزراء السابق متظاهرين سلميين في كولومبو أمس وما أعقب ذلك من أعمال عنف من جانب حشود ضد أعضاء من الحزب الحاكم.
وجُرِح نحو 200 شخص في أعمال العنف أمس، توازياً مع استقالة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، التي لم تساعد كثيراً في تهدئة الغضب الشعبي.