سريلانكا تحظر التجول للسيطرة على أعمال العنف

ودعت السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل ودقيق وشفاف في جميع الهجمات، التي استهدف فيها أنصار رئيس الوزراء السابق متظاهرين سلميين في كولومبو أمس وما أعقب ذلك من أعمال عنف من جانب حشود ضد أعضاء من الحزب الحاكم.