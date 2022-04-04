سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن: تقدم ملحوظ في مشاورات ‎الرياض

وقال "منيخر"، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إن مشاورات اليوم الثالث شهدت تلامساً وتقارباً بين جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، واستكشاف المعوقات التي تحول دون حل الإشكاليات، وذلك بعد مشاورات اليوم الثاني التي استشرفت الواقع السياقي والتنموي والاقتصادي والإغاثي والإنساني.