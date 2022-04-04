سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن: تقدم ملحوظ في مشاورات ‎الرياض

كشف سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، سرحان بن منيخر، عن تقدم ملحوظ في المشاورات اليمنية اليمنية المنعقدة حالياً في الرياض.
وقال "منيخر"، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إن مشاورات اليوم الثالث شهدت تلامساً وتقارباً بين جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، واستكشاف المعوقات التي تحول دون حل الإشكاليات، وذلك بعد مشاورات اليوم الثاني التي استشرفت الواقع السياقي والتنموي والاقتصادي والإغاثي والإنساني.
وأضاف أن جميع الطروحات من المشاركين في المفاوضات، طروحات مقبولة، على جميع المستويات سواء الأمنية أو السياسية والاقتصادية.
ولفت إلى أن الحكومة اليمنية شددت على أن هناك مخزوناً من السلع الأساسية يكفي لفترة، خصوصاً مع الأزمة التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية.