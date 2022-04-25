سفير موسكو بواشنطن: طرد أمريكا 28 دبلوماسيًا روسيًا ضربة كبيرة لنا

وتابع: "تحدثت الولايات المتحدة سابقًا عن استعدادها للنظر في مرشحين ليحلوا محل الدبلوماسيين الروس، لكن في الواقع، لا يحدث أي من هذا، فبعد مغادرة نحو 25 دبلوماسيًا روسيًا للولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، حصل 10 أشخاص فقط على الإذن بالمجيء".