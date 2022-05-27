"سفينة دعم وقاعدة إيرانية" تُبنى قرب هرمز.. وتعليق أمريكي غامض!

في حين تأتي تلك الخطوة الإيرانية بعد سلسلة من النكسات لكل من الحرس والبحرية الإيرانية، بما في ذلك خسارة أكبر سفنها الحربية قبل أقل من عام، وبالتزامن مع تعثر المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع القوى العالمية أيضًا.