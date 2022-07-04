سقوط 3 قتلى إثر انفجارات في بيلغورود الروسية

وقال الحاكم فياشيسلاف غلادكوف على "تلغرام": "نحاول حاليًا تحديد ظروف الحادثة.. كانت الدفاعات المضادة للطائرات تعمل"؛ مضيفًا أن 11 مبنى سكنيًّا و39 منزلًا تضررت جراء الانفجارات التي وقعت في ساعات الصباح الأولى.