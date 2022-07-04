سقوط 3 قتلى إثر انفجارات في بيلغورود الروسية

قُتل ثلاثة أشخاص في سلسلة "انفجارات قوية" هزت مدينة بيلغورود الروسية، وفق ما أفاد به حاكم المنطقة المحاذية لأوكرانيا الأحد 3 يوليو 2022.
وقال الحاكم فياشيسلاف غلادكوف على "تلغرام": "نحاول حاليًا تحديد ظروف الحادثة.. كانت الدفاعات المضادة للطائرات تعمل"؛ مضيفًا أن 11 مبنى سكنيًّا و39 منزلًا تضررت جراء الانفجارات التي وقعت في ساعات الصباح الأولى.
من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات بلاده انتزعت مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية، وباتت تسيطر على كامل منطقة لوغانسك التي شهدت معارك عنيفة في الأسابيع الأخيرة. وقالت الوزارة في بيان تناقلته وكالات الأنباء الروسية: "أبلغ سيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية".