سلطنة عمان تستكمل جاهزيتها لإطلاق مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، إلى أن "الكونجرس 31" يشمل ضمن أهدافه، التعريفَ بالعمل الإعلامي بسلطنة عمان، والتعاون بين مختلف المؤسسات الإعلامية، وتعريف الصحفي والإعلامي العماني بجميع جزئيات هذه المنظمة الكبيرة، التي تضم أكثر من ٦٠٠ ألف و٥٠٠ صحفي ينتمون إلى 178 نقابة وجمعية من 148 دولة حول العالم.