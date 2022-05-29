سلطنة عمان تستكمل جاهزيتها لإطلاق مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين

استكملت سلطنة عمان جاهزيتها لاستضافة المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين "الكونجرس 31"، الذي ينطلق بعد غد (الثلاثاء)، وتنظمه جمعية الصحفيين العمانية في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة مسقط، ويستمر 4 أيام، بمشاركة نحو 350 صحفيًّا يمثلون اتحادات ونقابات وجمعيات أكثر من 100 دولة، و50 صحفيًّا يمثلون صحفًا وإذاعات ومحطات تلفزيونية من مختلف دول العالم.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمي، أن حفل الافتتاح سيشهد الإعلان للمرة الأولى عن "جائزة سلطنة عمان لأفضل صورة صحفية في العالم"، وتكريم 5 من عائلات صحفيين فُقِدوا خلال أداء عملهم الصحفي، وعرض فيلم وثائقي عن الصحافة في سلطنة عمان.
وبيّن "العريمي" أن اجتماعات الاتحاد الدولي للصحفيين بمسقط، ستتضمن عقد الاجتماع التأسيسي، وانتخاب هيئة الرئاسة، واللجان العامة، وعقد الجلسة العامة لمناقشة تقرير الأمين العام، والاجتماعات القارية، والاجتماعات الموازية للجان المؤتمر العام حول القرارات المالية والقوانين، وانتخاب المرشحين الإداريين، ومناقشة الاقتراحات القانونية والاقتراحات العادية.
وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، إلى أن "الكونجرس 31" يشمل ضمن أهدافه، التعريفَ بالعمل الإعلامي بسلطنة عمان، والتعاون بين مختلف المؤسسات الإعلامية، وتعريف الصحفي والإعلامي العماني بجميع جزئيات هذه المنظمة الكبيرة، التي تضم أكثر من ٦٠٠ ألف و٥٠٠ صحفي ينتمون إلى 178 نقابة وجمعية من 148 دولة حول العالم.
من جهته، ذكر رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين يونس مجاهد، أن استضافة سلطنة عمان لمؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين، مناسبةٌ لمناقشة قضايا الصحفيين وحرية الصحافة وما يجري على الصعيد العالمي؛ لا سيما أن مسقط ستكون محطة مهمة لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد الدولي للدورة القادمة.
وأفاد "مجاهد" بأن فوز ملف سلطنة عمان بتنظيم المؤتمر لم يكن بالأمر الهين، وقد اعتمد على توفير المستندات والوثائق المطلوبة للاستضافة، بالإضافة إلى الزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين والقيادات بالاتحاد الدولي للصحفيين إلى سلطنة عمان؛ للوقوف على كل الأمور الفنية المتعلقة بالمؤتمر والترتيبات المتعلقة به.
وتُعد سلطنة عمان ثاني دولة عربية بعد تونس، وأول دولة في غرب القارة الآسيوية تستضيف المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين، الذي انطلقت بدايته من بروكسل في عام 1952م.