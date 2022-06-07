سلطنة عمان تنفي التوصل إلى اتفاق مع إيران لتوزيع الحصص في حقل غرب بخا النفطي

وأكدت الوزارة في بيان نُشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أنها لم تشارك مؤخرًا في أي مناقشات فنية أو مفاوضات تجارية تتعلق بالحقل الواقع بين الحدود البحرية لعمان وإيران، مشيرة إلى أن المناقشات التي جرت في وقت سابق بهذا الصدد لم تسفر عن التوصل إلى أي اتفاق.