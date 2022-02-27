سواء قتلوا أم أسروا.. أوكرانيا تطلق موقعاً للمساعدة على معرفة مصير الجنود الروس

أطلقت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، موقعاً على شبكة الإنترنت يسمح لأقارب الجنود الروس الذين قتلوا بمعرفة مصيرهم.

وسمت أوكرانيا الموقع 200rf.com في إشارة إلى الرمز المستخدم للجنود، الذين قتلوا في المعركة.

ويتضمن الموقع صوراً لجوازات سفر أو وثائق عسكرية لجنود روس يُفترض أنهم قتلوا في الغزو.

ويضم الموقع أيضاً مقاطع فيديو لجنود روس يُفترض أنهم أُسروا، بالإضافة إلى أسماء بعضهم وبلداتهم.

وقال مستشار وزير الداخلية الأوكراني في مقطع فيديو نُشر على موقع فيكتور أندروسيف: «أعلم أن العديد من الروس قلقون لمعرفة كيف وأين هم أولادهم، أبناؤهم وأزواجهم وماذا يحدث لهم».

وأعلنت أوكرانيا مقتل أكثر من 4300 جندي روسي، وأسر نحو 200.