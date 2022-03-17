سودانيون يحتجون على الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والوقود والخبز

خرج محتجون سودانيون إلى شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في أنحاء البلاد، اليوم (الخميس)، وسط تنامي الغضب من الانقلاب العسكري، الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والوقود والخبز منذ ذلك الحين.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن ما يقرب من نصف سكان السودان يعانون من جوع شديد، وهو ضعف تقدير العام الماضي.
وتشهد بعض أسعار الأغذية والسلع الأخرى الحيوية في بعض الأحيان، ارتفاعاً على مدار اليوم الواحد.
وعُلقت مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية من الدول الغربية، ومؤسسات تمويل دولية بعد الانقلاب، ولم يعين القادة العسكريون بعد رئيساً للوزراء للتعامل مع أزمات البلاد.