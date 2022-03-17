سودانيون يحتجون على الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والوقود والخبز

خرج محتجون سودانيون إلى شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى في أنحاء البلاد، اليوم (الخميس)، وسط تنامي الغضب من الانقلاب العسكري، الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والوقود والخبز منذ ذلك الحين.