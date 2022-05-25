"سوروس": العدوان الروسي ربما يكون البداية لحرب عالمية ثالثة.. وعلى الغرب هزيمة بوتين

حذّر الملياردير الأمريكي جورج سوروس، من أن الصراع الروسي الأوكراني، ربما يكون البداية لحرب عالمية ثالثة؛ مضيفًا أن أفضل طريقة للحفاظ على الحضارة الحرة؛ هي إلحاق الغرب الهزيمة بقوات الرئيس فلاديمير بوتين.
ووصف "سوروس" (91 عامًا) مدير "صناديق تحوط" اكتسب شهرة من خلال المراهنة على الجنيه الإسترليني في عام 1992، العملياتِ العسكرية في أوكرانيا كجزء من صراع أوسع بين المجتمعات المنفتحة والمجتمعات المنغلقة مثل الصين وروسيا.
وأكد "سوروس" في مؤتمر دافوس وفقًا لنص خطابه الصادر عن مكتبه بحسب "سكاي نيوز عربية": "ربما كان الغزو بداية الحرب العالمية الثالثة، وقد لا تفلت حضارتنا من ذلك".
وقال إن "الطريقة الأفضل وربما الوحيدة للحفاظ على حضارتنا، هي هزيمة بوتين في أسرع وقت ممكن.. هذه خلاصة القول".
وأضاف أن بوتين، الذي قال إن "العملية الخاصة" في أوكرانيا ستخطط وتحقق جميع أهداف الكرملين، يعتقد الآن أن الغزو كان خطأ ومستعد للتفاوض على وقف إطلاق النار.
وأوضح "سوروس" أن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن بإمكان بوتين وقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، الذي يمثل حاليًا حوالى 40% من احتياجات أوروبا، "وهو أمر صعب حقًّا.