"سوروس": العدوان الروسي ربما يكون البداية لحرب عالمية ثالثة.. وعلى الغرب هزيمة بوتين

وأوضح "سوروس" أن على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن بإمكان بوتين وقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، الذي يمثل حاليًا حوالى 40% من احتياجات أوروبا، "وهو أمر صعب حقًّا.