"سويفت": نتواصل مع السلطات الأوروبية لمعرفة تفاصيل الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات

أعلن نظام "سويفت" الدولي للتعاملات المصرفية، أنه يستعد لتنفيذ قرار دول غربية بشأن فرض عقوبات على بنوك روسية بعد "أمر قانوني"، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، طبقاً لقناة NBC.

وقال "سويفت" في بيان له: "نعمل مع السلطات الأوروبية لمعرفة تفاصيل الكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة ونستعد لتنفيذها بأمر قانوني".

وكانت مجموعة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة قد أعلنت، أنها وافقت على فصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت"، مشيرة إلى أنه "تقرر فصل جميع البنوك الروسية التي تمّ فرض عقوبات عليها من قِبل المجتمع الدولي، وإذا اقتضى الأمر، سيتم فصل البنوك الروسية الأخرى عن "سويفت".

أعربت ألمانيا عن استعدادها لفرض "قيود محدّدة" على روسيا في استخدام "سويفت"، مؤكدةً سعيها إلى "الحد من الأضرار الجانبية" لمثل هذا الإجراء.