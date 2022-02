سيؤثر بشدة على موسكو.. هل يستخدم الغرب سلاح الردع "سويفت" ضد روسيا؟

يُستخدم "سويفت – SWIFT" اختصارًا باللغة الإنجليزية لـ"جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك - The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications"، وهي منظمة تعاونية، لا تهدف للربح، مملوكة للأعضاء، وتكونت عام 1973 في مقرها الرئيسي ببلجيكا، وبدأ نشاطها عام 1977، وتخضع للوائح الاتحاد الأوروبي.

نشأت فكرة "سويفت" في نهاية الستينيات مع تطور التجارة العالمية، وحلت محل التلكس، وتُستخدم الآن من قِبل أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية لإرسال رسائل آمنة، وأوامر دفع، وتُعد أساسًا للتمويل العالمي، فيما يشترك فيها أكثر من 209 دول حول العالم.