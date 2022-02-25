سيؤثر بشدة على موسكو.. هل يستخدم الغرب سلاح الردع "سويفت" ضد روسيا؟

وعلى الرغم مما يمتلكه الغرب من سلاح اقتصادي خطير، يتمثل في "سويفت"، إلا أنه لا يزال هناك حالة من التردد في الأوساط الأوروبية. وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مشيرًا إلى التردد الأوروبي: إن إزالة روسيا من "سويفت" ليس الخيار الذي تفضل الدول الأوروبية اللجوء إليه في الوقت الراهن. لكنه أكد أن هذه الخطوة ستبقى دائمًا "مطروحة".

واعتبرت فرنسا أن إزالة روسيا من النظام سيبقى "الخيار الأخير" على لسان وزير المالية، برونو لومير. فيما قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن بلاده ترغب في عزل روسيا عن نظام "سويفت" للمدفوعات العالمية بين البنوك.

وأضاف في حديث إلى "BBC": "نود أن نذهب إلى ما هو أبعد، نود استخدم نظام سويفت. هذا هو النظام المالي الذي يسمح للروس بنقل الأموال حول العالم لتلقي مدفوعات مقابل الغاز، لكن كما تعلمون -مثل أشياء كثيرة- هذه منظمات دولية، وإذا لم تكن كل دولة تريد طردها من نظام سويفت سيصبح الأمر صعبًا".

أما ألمانيا فقد عبَّرت بوضوح عن حالة التردد الأوروبية؛ إذ قال وزير المالية، كريستيان ليندنر، إن بلاده "لا تعارض إقصاء روسيا من نظام (سويفت) ولكننا نفكر بالعواقب".