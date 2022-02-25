سيؤثر بشدة على موسكو.. هل يستخدم الغرب سلاح الردع "سويفت" ضد روسيا؟
ما زالت المناقشات مستمرة داخل أروقة أوروبا وأمريكا حول تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا؛ وذلك في أعقاب غزوها أوكرانيا. وعلى الرغم من فرض الدول الغربية عددًا من العقوبات على النظام الروسي إلا أنه لا يزال في جعبتها خيار أشد وأقسى؛ قد يؤثر بشدة على موسكو، هو إزالتها من نظام "سويفت".
ما هو "سويفت"؟
يُستخدم "سويفت – SWIFT" اختصارًا باللغة الإنجليزية لـ"جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك - The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications"، وهي منظمة تعاونية، لا تهدف للربح، مملوكة للأعضاء، وتكونت عام 1973 في مقرها الرئيسي ببلجيكا، وبدأ نشاطها عام 1977، وتخضع للوائح الاتحاد الأوروبي.
نشأت فكرة "سويفت" في نهاية الستينيات مع تطور التجارة العالمية، وحلت محل التلكس، وتُستخدم الآن من قِبل أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية لإرسال رسائل آمنة، وأوامر دفع، وتُعد أساسًا للتمويل العالمي، فيما يشترك فيها أكثر من 209 دول حول العالم.
ماذا يعني حظر "موسكو"؟
في حال قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها إزالة روسيا من "سويفت" فإن ذلك يعني عزل "موسكو" عن النظام المالي العالمي؛ ما يجعل من المستحيل تقريبًا على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج البلاد؛ ما يؤدي إلى صدمة مفاجئة للشركات الروسية وعملائها الأجانب، خاصة مشتري صادرات النفط والغاز.
وسيتعين على البنوك الروسية تنفيذ معاملاتها مع شركائها الأجانب بالطريقة القديمة، أي عن طريق الفاكس، وهو أمر يستغرق وقتًا طويلاً للغاية، أو عبر تبادل رسائل بريد إلكتروني، أو رسائل من نوع "تليجرام"، لكنها تتطلب تدخلاً بشريًّا، ولا تقدم ضمانات الأمان نفسها؛ ما ينطوي على مخاطر قانونية؛ وبالتالي التأثير سلبًا وبشدة على الاقتصاد الروسي.
ولا تعد خطوة إزالة الدول من النظام جديدة؛ فقد سبق أن تم إزالة البنوك الإيرانية من "سويفت" عام 2012، وقُدرت خسائر "طهران" حينها بما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط، و30 % من التجارة الخارجية؛ لذا فإنها تعتبر طريقة مجرَّبة في الضغط على الاقتصادات بقسوة.
تردُّد أوروبي
وعلى الرغم مما يمتلكه الغرب من سلاح اقتصادي خطير، يتمثل في "سويفت"، إلا أنه لا يزال هناك حالة من التردد في الأوساط الأوروبية. وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مشيرًا إلى التردد الأوروبي: إن إزالة روسيا من "سويفت" ليس الخيار الذي تفضل الدول الأوروبية اللجوء إليه في الوقت الراهن. لكنه أكد أن هذه الخطوة ستبقى دائمًا "مطروحة".
واعتبرت فرنسا أن إزالة روسيا من النظام سيبقى "الخيار الأخير" على لسان وزير المالية، برونو لومير. فيما قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن بلاده ترغب في عزل روسيا عن نظام "سويفت" للمدفوعات العالمية بين البنوك.
وأضاف في حديث إلى "BBC": "نود أن نذهب إلى ما هو أبعد، نود استخدم نظام سويفت. هذا هو النظام المالي الذي يسمح للروس بنقل الأموال حول العالم لتلقي مدفوعات مقابل الغاز، لكن كما تعلمون -مثل أشياء كثيرة- هذه منظمات دولية، وإذا لم تكن كل دولة تريد طردها من نظام سويفت سيصبح الأمر صعبًا".
أما ألمانيا فقد عبَّرت بوضوح عن حالة التردد الأوروبية؛ إذ قال وزير المالية، كريستيان ليندنر، إن بلاده "لا تعارض إقصاء روسيا من نظام (سويفت) ولكننا نفكر بالعواقب".