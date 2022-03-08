"سيخ سر".. قناةٌ مائية تثير اشتباكات دامية بين إيران وطالبان تنتهي بقتيلين

شهدت الليلة الماضية اشتباكات مسلحة بين قوات من حرس الحدود الإيراني وعناصر من طالبان، أسفرت عن مقتل اثنين من قوات الأمن الإيرانية.
وقالت وكالة أنباء "خبر أون لاين": إن الاشتباكات دارت حول قناة "سيخ سر" المائية بالقرب من نهر سد كمال خان في ولاية نيمروز الواقعة جنوب غرب أفغانستان.
وذكرت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية أن "اشتباكات عنيفة بين طالبان وحرس الحدود الإيرانية بالأسلحة الخفيفة والثقيلة، وقعت مساء أمس الاثنين بمنطقة "كونغ" في ولاية نيمروز بسبب أعمال قناة "سيخ سر".
بدوره، أورد موقع صحيفة "اطلاعات اليوم" الأفغاني، رواية جديدة بشأن عدد القتلى من قوات حرس الحدود الإيرانيين؛ مشيرًا إلى مقتل أربعة أشخاص فضلًا عن خسائر مادية؛ وفق ما نقلته "العين" الإخبارية.
وبحسب مصدر مطلع فقد "قُتِل ما لا يقل عن 4 من حرس الحدود الإيرانيين في الاشتباكات"؛ مضيفًا أيضًا أن "جرافة" إيرانية اشتعلت فيها النيران.
ولم يعلق المسؤولون الإيرانيون أو حركة طالبان الأفغانية على الحادث وحجم الخسائر.
ولدى إيران حدود مشتركة مع أفغانستان يبلغ طولها نحو 945 كيلومترًا، ولدى البلدين ثلاثة منافذ حدودية.
ويعد نهر هلمند الأهم في أفغانستان، وهو أحد موردي المياه الرئيسيين لبحيرة هامون الإيرانية، وترى طهران أن "بناء سد كمال خان حدثٌ من شأنه أن يخلق مشكلة خطيرة لإمدادات المياه في المدن الرئيسية في محافظة سيستان وبلوشستان".