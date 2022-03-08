"سيخ سر".. قناةٌ مائية تثير اشتباكات دامية بين إيران وطالبان تنتهي بقتيلين

بدوره، أورد موقع صحيفة "اطلاعات اليوم" الأفغاني، رواية جديدة بشأن عدد القتلى من قوات حرس الحدود الإيرانيين؛ مشيرًا إلى مقتل أربعة أشخاص فضلًا عن خسائر مادية؛ وفق ما نقلته "العين" الإخبارية.