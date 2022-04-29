سيدفعون ثمن الغاز بالروبل.. هل رضخت أوروبا للتهديد الروسي؟

أحدثت الحرب الروسية - الأوكرانية شرخًا كبيرًا في المجتمع الدولي، ما بين مؤيد ومعارض، إلا أنها رويدًا رويدًا بدأت في إحداث شرخ داخل أحد أجنحة التحالف الغربي ضد موسكو؛ وذلك بعد أن حذرت المفوضية الأوروبية دولاً أوروبية من الرضوخ للشروط الروسية بالدفع بالروبل مقابل الغاز الذي يشكل نحو40% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي.